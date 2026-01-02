Galatasaray’ın Mauro Icardi konusundaki taktiği belli. Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldıza “Aldığın ücreti yarıya düşür, iki yıl daha imzala” diyerek topu İcardi’ye atacak…

Galatasaray’da son dönemde en çok merak edilen konulardan bir tanesi sözleşmesi sona erecek olan Mauro İcardi ile sözleşme uzatılıp uzatılmayacağıydı. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “İcardi ile sözleşme imzalamak istemiyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor. Onun yaptıklarının farkındayız. O bir nesli Galatasaraylı yaptı” sözlerini kullanmıştı. Evet, Galatasaray Mauro İcardi ile sözleşmeyi uzatmak istiyor ancak bir şartla; “10 milyon avroluk ücretini yarıya düşürmesi” karşılığında…

SUAREZ İSPANYA’YI İSTİYOR

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki günlerde Arjantinli yıldızla bir araya gelerek bu teklifi iletecek. Yönetim İcardi’ye yüzde elli indirimli iki yıllık sözleşme önerecek. Mauro İcardi’nin bu teklif karşısında nasıl bir tepki göstereceği bilinmiyor ancak İspanya’dan iki kulüp yıldız oyuncu için pusuda bekliyor. İspanyol gazeteci Roberto Antolin, La Liga’ya yeni yükselen Elche ve Real Oviedo’nun 32 yaşındaki forvetle ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Haberde, İcardi’nin kız arkadaşı China Suarez’in İspanya’da yaşamak istediğinin de altı çizildi.

