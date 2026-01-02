İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’e ait savaş uçakları, Güney Lübnan’daki birçok noktayı 10’dan fazla kez bombaladı. El Meyadin haber ağı, saldırıların gün boyunca aralıklarla sürdüğünü aktardı. Hava saldırıları, bölgede büyük tahribata yol açtı.

TUFFAH, SAFİ DAĞI VE HERMEL KIRSALI BOMBALANDI

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik saldırılarını savunma söylemiyle sürdürdü. Açıklamada, Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğu iddia edildi. Saldırıların Tuffah bölgesinde Safi Dağı ve Bıreyç’i, Basalaya beldesini ve ülkenin doğusundaki Hermel’in kırsal alanlarını kapsadığı iletildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DURMADI

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılarını başlatmış, Eylül 2024’te bu süreç geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te ateşkes sağlanmasına rağmen, İsrail’in bu anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiği kayıtlara geçmişti. İsrail, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutuyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail saldırılarında 331 kişinin öldüğünü, 945 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

TÜRKİYE VE KATAR'IN DEVREYE GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Tel Aviv basını, Lübnan’da tırmanan gerilime ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. İddialara göre Türkiye, Katar ve Mısır’la birlikte bölgede yeni bir çatışmanın önüne geçmek için diplomatik bir girişim başlattı.

Jerusalem Post, Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat gazetesine dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Katar ve Mısır ile birlikte Hizbullah’a yönelik kritik bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

HEDEF İSRAİL SALDIRISINI ÖNLEMEK

Habere göre Türkiye, Katar ve Mısır, Hizbullah’a silahsızlanma çağrısında bulunarak Lübnan’ın yeni bir İsrail saldırısıyla karşı karşıya kalmamasını amaçladı. İsrail basını, bu girişimin askeri baskıdan çok diplomatik kanallar üzerinden yürütüldüğünü yazdı.

HİZBULLAH GERİLİMİNDE SON DURUM

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025’te silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik bir plan hazırlanması için orduyu görevlendirdi. Beş aşamalı planın ilk safhasında Litani Nehri’nin güneyindeki silahların toplanmasına öncelik verildi.

Yetkililer, 2025 sonuna kadar ilk aşamanın tamamlanmasını, ardından Litani Nehri’nin kuzeyini kapsayan ikinci aşamaya geçilmesini hedefliyor. Hizbullah’ın silah bırakmayacağını sık sık dile getirmesi, ülkedeki gerilimi canlı tutuyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinin baskısıyla başlayan İsrail-Lübnan müzakere süreci, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Lübnan ziyareti sonrası hız kazandı. Taraflar, 3 Aralık 2025’te Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantılarına sivil temsilci gönderme kararı aldı.

Son toplantı 19 Aralık 2025’te Nakura’da yapıldı. Bir sonraki toplantının 7 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. İsrail basını ve Lübnan medyası, Tel Aviv yönetiminin 2026’da saldırıları genişletme tehdidini gündemde tuttuğunu yazıyor.

UNIFIL, SURİYE VE LÜBNAN GÜNDEMİ

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL’in görev süresi 2026 sonunda doluyor. Yetkinin uzatılıp uzatılmayacağı ya da yeni bir uluslararası gücün kurulup kurulmayacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Suriye’de Baas rejiminin Aralık 2024’te yıkılmasının ardından Lübnan ile Suriye arasında yeni bir dönem başladı. Sınırların belirlenmesi, mültecilerin geri dönüşü ve güvenlik başlıkları 2026 gündeminde öne çıkıyor.

