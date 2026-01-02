Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Ozan Can Kökçü ile ilgili iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, futbolseverler “Ozan Can Kökçü ve Orkun Kökçü kardeş mi?” sorusuna da cevap aramaya başladı. Siyah-beyazlı kulübün, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü bu dönemde gündeme gelen Kökçü hamlesi, transfer kulislerini hareketlendirdi.

Hollanda doğumlu olan Ozan Can Kökçü ile Beşiktaş’ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü’nün kardeş olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Ozan Can Kökçü'nün adının Beşiktaş ile anılması gözleri Orkun Kökçü'ye de çevirdi. Peki, Ozan Can Kökçü ve Orkun Kökçü kardeş mi, Ozan Can Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi?

OZAN CAN KÖKÇÜ VE ORKUN KÖKÇÜ KARDEŞ Mİ?

Ozan Can Kökçü ile Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü kardeşler. Hollanda’da dünyaya gelen iki futbolcu da altyapı eğitimlerini burada aldı. Orkun Kökçü milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanırken, Ozan Can Kökçü Azerbaycan Milli Takımı’nı seçti.

Aralarında iki yaş fark bulunan Kökçü kardeşler, kariyerlerini farklı liglerde sürdürürken son dönemde Beşiktaş iddialarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

OZAN CAN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ’A GELECEK Mİ?

Beşiktaş’ın Ozan Can Kökçü ile ilgilendiği yönündeki iddialar spor kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün scout ekibinin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve transfer için olumlu rapor sunduğu öne sürülüyor.

Ozan Can Kökçü’nün sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Beşiktaş'ın radarında.

OZAN CAN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMDA?

Ozan Can Kökçü kariyerine Hollanda takımı olan FC Volendam'da devam ediyor. Daha önce Türkiye’de Bursaspor ve Giresunspor formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, son olarak yurt dışındaki kulübünde sahaya çıktı.

