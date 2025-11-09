Gönül Dağı Nazlı kimdir? Aycan Koptur oynadığı diziler ve biyografisi

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yayınlanan her bölümüyle geniş kitleleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Altıncı sezonda kadroya art arda yeni oyuncular dahil olurken, son olarak genç ve başarılı oyuncu Aycan Koptur’un “Nazlı” rolüyle ekibe katılması gündem oldu.

GÖNÜL DAĞI NAZLI KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Gönül Dağı dizisinde “Nazlı” karakterini canlandıracak isim Aycan Koptur oldu. Dizinin 194. bölümünden itibaren ekrana gelecek olan Nazlı’nın hikayesi, seyircinin merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Güncel senaryo akışına göre Nazlı karakteri, Selami ile yollarının kesişmesiyle hikayeye dahil olacak.

AYCAN KOPTUR KİMDİR?

Aycan Koptur, 24 Şubat 1994 tarihinde doğdu. Oyunculuk eğitimleri sonrasında kısa sürede dikkat çeken performanslar sergileyen Koptur, sinema ve dizi projelerinde yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale ve Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi.

Ekranlarda ilk kez 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl filmiyle göründü. Bursa Bülbülü (2023), Cinayet Süsü (2019) ve Yol Arkadaşım 2 (2018) gibi önemli yapımlardaki rolleriyle sinema izleyicisinden tam not aldı.

AYCAN KOPTUR OYNADIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl

Yılanların Öcü

Hayat Ağacı

Salih Kuşu

Güldür Güldür Show

Yol Arkadaşım

Ah Nerede

Benim Güzel Ailem

Necati Başkadır

Sen Ben O

Küçük Esnaf (Film)

Yol Arkadaşım 2 (Film)

Cinayet Süsü (Film)

Bursa Bülbülü (Film)