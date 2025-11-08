TRT 1 ve dijital platformların sevilen oyuncularından Cihat Süvarioğlu, hem televizyon dizileri hem de sinema projeleriyle dikkat çekiyor. Tiyatro kökenli oyuncu, özellikle Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteriyle geniş kitlelerce tanınıyor. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir, hangi yapımlarda rol aldı?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya’da doğdu. Çocukluk yıllarını Kayseri’de geçiren oyuncu, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim gördü. Daha sonra 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk yüksek lisansını tamamladı.

Tiyatro kökenli olan Süvarioğlu, dizi ve sinema alanında da aktif olarak yer alıyor.

CİHAT SÜVARİOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Süvarioğlu, televizyon, dijital platform ve sinema alanlarında birçok projede rol aldı:

Televizyon dizileri:

Diğer Yarım (2014)

Ölene Kadar (2017)

Yüzleşme (2019)

Gönül Dağı (2020)

Dijital platform yapımları:

Hakan: Muhafız (Netflix, 2018)

Yarım Kalan Aşklar (BluTV, 2020)

Kuvvetli Bir Alkış (2024)

Sinema filmleri:

Görümce (2014)

Kelebekler (2018)

Kronoloji (2019)

Cihat Süvarioğlu, özellikle Gönül Dağı dizisindeki Ramazan rolüyle tanındı. Tiyatro altyapısı sayesinde doğal ve etkileyici performanslar sergileyen oyuncu, Anadolu kültürünü yansıtan karakterleriyle dikkat çekiyor. Eğitimini tiyatroyla pekiştirmesi, kariyerini hem dizide hem sinemada sağlam temellere oturtmasına katkı sağlıyor.