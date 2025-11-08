Lider Arsenal, 90+4'te yıkıldı: 41 günlük müthiş seri sonlandı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında lider Arsenal, Sunderland'e konuk olduğu maçta son anlarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Light Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal'in gollerini 54. dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

ARSENAL'İN SERİSİ 41 GÜN SÜRDÜ

Ev sahibi Sunderland'in gollerini ise 36. dakikada Daniel Ballard ve 90+4.dakikada Brian Brobbey attı. Bu maç öncesinde son olarak 28 Eylül'deki Newcastle United maçında gol yiyen Arsenal'in, 41 günlük gol yememe serisi sona erdi.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bu beraberlikle birlikte lider Arsenal'in tüm kulvarlardaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Topçular, 26 puanla liderliğini sürdürdü. Sunderland ise 19 puanla 3. sırada yer aldı.