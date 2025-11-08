Okan Buruk'tan duygusal açıklama: Neredeyse sahada ağlayacaktık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Devler Ligi'ndeki performanslarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Avrupa'da daha büyük hedefler koymaları gerektiğini belirten Buruk, alınan seri galibiyetlerin ardından takım ve camia olarak büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi macerasına da değinen deneyimli hoca, Azerbaycan ekibinin başarısının sürpriz olmadığına vurgu yaptı.

Okan Buruk'un, Ertem Şener'in YouTube kanalına yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"HEDEFLERİMİZE, HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

"Tabii ki yani Galatasaray olarak hem ülkemizi temsil ediyoruz. Bir yandan taraftarımızı, bütün Türkleri, özellikle yurt dışında yaşayan Türkleri, Türk kardeşlerimize hepsini gerçekten mutlu etmek... Tabii biz mutlu oluyoruz kazanınca ama yani insanların mutluluğunu görmek, aslında o mutluluğunuzun belki 100 katı... O yüzden çok güzel gidiyor. İnşallah devamında da böyle güzel bir şekilde olsun. Hedeflerimize, hayallerimize ulaşmaya doğru yolumuza devam edelim."

"KARABAĞ'IN BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİL"

"Yani o günden itibaren yani hem oynadıkları oyun saha içi saha dışı tabii ki o arkadaşımız dostumuz ayrı ama yani spor olarak, Karabağ takımının ne kadar iyi olduğunu, aslında karşı karşıya oynadığında çok daha iyi görüyorsunuz. O yüzden hani Kurban Hoca'nın ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu hazırlık maçı bile olsa orada net bir şekilde görmüştüm. O yüzden Avrupa'da yakaladığı başarılar hiç sürpriz gelmiyor bana. Bu sene için değil. Geçen sene, önceki sene çok şanssız maçlar da geçirdi. Bir Leverkusen maçlarını hatırlıyorum. Gerçekten Leverkusen'in çok rahat şekilde eleyebilecekken çok büyük şanssızlıklar, kırmızı kartlar ve bu sene yine iyi başladılar. Benfica maçıyla çok iyi bir başlangıç var. Chelsea maçı yine önemli bir puan bence. Yani kazanabilirdi de. Yani her zaman kazanmaya yakın bir takım."

KURBANOV'UN GALATASARAY'A DESTEĞİ HAKKINDA

"Ben öncelikle Azerbaycan'a sevgilerimi göndermek istiyorum. Azerbaycan Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Sahadaki zaferler çok önemli ama dışarıdaki zaferler çok çok önemli. İnşallah her zaman kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte aynı duyguları yaşıyoruz. Yani kardeşiz Azerbaycanlı, Azerbaycanlı kardeşlerimizle hep aynı duyguyu yaşıyoruz. Kurban Kurbanov da bunlardan biri. Karabağ takımı bunlardan biri. Aslında tabii ki biz, şu anda Avrupa'da mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber mücadele ediyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Biz onların maçlarını takip ediyoruz. Onlar bizim maçlarımızı takip ediyor. Çok başarılı bir Karabağ takımı var bir kere. O yüzden Kurban Hoca'yı buradan tebrik etmek isterim. Aslında çok uzun yıllardır orada çok büyük işlere imza atıyor. Biz 3 sezon önce Karabağ'la Bakü'de Karabağ'la bir hazırlık maçı oynadık. Gerçekten hem orada onu tanıma fırsatım oldu benim için hem Karabağ takımını tanıma fırsatı oldu. Yani bu başarıların hiçbirinin şansa olmadığını düşünüyorum. Belki bizle Galatasaray'la bunu da eşleştirebiliriz. Yani biz de hep kazanma odaklıyız. Kurban Hoca ve Karabağ, kazanma odaklı ve inanılmaz mutlu oluyoruz tabii ki ve onların bize olan bu ilgisi, bu desteği, hani maç sonu videoyu da seyrettik, onu gördük. Görmediğimiz tarafları da var tabii ki ama gördüğümüz tarafında tabii ki çok mutlu olduk."

"İNANILMAZ BİR İNSAN SELİ VARDI"

"Aynı duyguları yaşamak, paylaşmak çok önemli, çok değerli ve inşallah en kısa zamanda yine bir araya geliriz. Yani böyle tabii fikstürler çok yoğun oluyor. İşte milli oyuncular kamplara gidiyor. Aslında bu tür hazırlık maçları çok güzel olmuştur. 3 sene önce Karabağ'a gittiğimizde. Gece 1.30'da indik. Ve inanılmaz bir insan seli vardı. Havalimanında bizi beklediler. Bizi karşıladılar. Yani belki hiç görmediğimiz bir karşılama. Otele gidene kadar maç günü biliyorsunuz depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım maçıydı bu. Hem o duygularımızı bizle paylaştılar. Hem de bir şölen oldu gerçekten bir gövde gösterisi oldu. İnşallah en kısa zamanda bunu tekrarlamak önemli, bunu inşallah en kısa zamanda tekrar yaparız."

"KARABAĞ HEM İÇERDE HEM DIŞARDA İYİ BİR TAKIM"

"Kopenhag, Chelsea zor rakipler... Karabağ demin de söyledim hiç oyunundan taviz de vermeyen çok akıllı oynayan gerçekten çok dinamik, sert ve çok da pozisyona giren bir takım. Rakiplerini çok zorlayan bir takım. O yüzden yani hangi takımla oynarsa oynasın bence iç saha, dış saha performansı da değişmiyor. Şu da vardır. Bazı takımlar iç sahada çok iyidir. Bazı takımlar dış sahada çok iyidir. Yani Karabağ'da hem iç saha hem dış saha performansını çok eşleştiriyorum. O yüzden bu da demin de söyledim yani Kurban Hoca'nın başarısını gösteriyor."

"EN YUKARIYI HEDEFLEMEMİZ GEREKİYOR"

"İki takımın da başarısı çok önemli. Tabii Şampiyonlar Ligi gerçekten çok zor bir platform. Hangi takımın nerede kimi eleyeceği hiç belli olmuyor. Özellikle son 16'ya kaldıktan sonra. Ama bu son 16 içinde tabii o ilk 24'e girenlerin bir play off'u var. Buralardan çıkmak kolay şeyler değil ama tabii ki iki takımın hedefi de gidebileceği en yüksek yer olması gerekiyor. İşte bu maç maç çok değişiyor. Yani performansınız, o dönemki formunuz, işte oyuncu grubunuz, sakatlık durumu, cezalı durumu ama yani bunların her şeyin, her senaryonun iyi gittiği yerde de tabii ki hayallerimizden taviz vermememiz gerekiyor. Yani en yukarıyı, en yükseği hayal etmemiz gerekiyor. Zaten bu başarılar da böyle geliyor. İnşallah her şey çok çok güzel gidiyor. Hem bizim için hem Karabağ için. İnşallah çok güzel yerlere ulaşırız Şampiyonlar Ligi'nde. Dediğim gibi yani en büyüklerin olduğu bir lig. En büyüklerin olduğu yerde de gerçekten büyük hedefler, büyük hayaller."

"GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIK"

"Galatasaray'a gelen kolay kolay burayı terk etmiyor. Giden hep hatırlıyor. Hep o duyguyu ortaya koyuyor. Yani geçen Juan Mata, bir sene bizde kaldı. Yani bir maçtan sonra bakıyorum şey koyuyor. Yani Galatasaray'ın galibiyetini kutluyor. İnanılmaz. Birçok oyuncu bunu yapıyor ama yani bu çok önemli, değerli yani bu kulübe sahip çıkmak. Bizim tabii ki tribünümüz muhteşem bir tribün. Taraftarımız yani o yaşattıkları ortam, saha içi, saha dışı, deplasmana gittiğimiz karşılamalar, her şey gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz etkileyici ve akıllara, zihinlere inanılmaz yerleşen bir şey. Bu da tabii ki oyuncuların yani bu kulübü sahiplenmesini, o taraftarlara olan birlikteliklerini, aidiyetlerini çok fazla arttırıyor. Buradan ayrılsalar bile... Yani geçen Mertens geldi. Gerçekten çok duygulandık. Neredeyse ağlayacaktık sahada yani ona sarılırken, ailesini görünce, Ciro sahada görünce, eşini sahada görünce... Yani gerçekten o duygular ayrılsalar da bizi terk etmiyor aslında."

KEMERBURGAZ TESİSLERİNE DAİR

"O ruhu taşıyorsunuz aslında yani o bulunduğunuz yerden semtten çok o ruhu o tesisin içerisine koymak çok çok önemli. Çok da muhteşem bir tesise geçtik. Burada tabii ki yani bu tesisleşmeyi sağlayan başkanımızı da gerçekten kutlamak gerekiyor. Muhteşem bir tesis. Bizim pozitif olarak çalışma tempomuzu ve isteğimizi çok değiştirdi bu tesis. Yani daha güzel zeminler, daha güzel sahalar, işte yani Spa'sından, soyunma odasından, fitness'ından, restoranına kadar odalarına kadar gerçekten böyle çok daha iyi hissettiriyor sizi ve o aslında başarının altındaki nedenlerden biri. Geçen sene buraya geçerken aslında bir soru şey vardı, yani işte tesisi değiştiriyoruz acaba ne olacak ama çok olumlu etkiledi. Ben yani o tesisleşme çok önemli. İnşallah en kısa zamanda altyapı tesisleri de buraya gelecek. O zaman altyapımızın da çok daha iyi olacağına inanıyorum. Gerçekten oraya da önemli yatırımlar yapılıyor ama iyi bir tesis yapıldıktan sonra altyapı için de bence yani Galatasaray'ın geleceği için, altyapı tesisleri çok önemli olacak."