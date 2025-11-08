Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan Lionel Messi için ilk açıklama geldi: Çıtayı çok yükselttik

Galatasaray'dan Lionel Messi için ilk açıklama geldi: Çıtayı çok yükselttik

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir organizasyonda, MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarına cevap verdi. Özbek'in dünyaca ünlü Arjantinli yıldıza dair sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı, bir basın mensubunun "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Lionel Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?"şeklindeki sorusunu cevapladı.

"RAHATLIKLA MESSI SORUSU SORUYORSUN"

Victor Osimhen için Napoli'ye ödenen 75 milyon euroluk rekor bonservisi hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasınımuhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yükseğeçıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun" ifadelerini kullandı.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Kulübün ekonomik yapısına vurgu yapan Dursun Özbek, "Bu ransferleri yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız" sözlerini sarf etti.

