Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Avrupa'nın iki devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray, 150 milyon euro istiyor'

Avrupa'nın iki devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray, 150 milyon euro istiyor'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa&#039;nın iki devi de Osimhen&#039;in peşinde! &#039;Galatasaray, 150 milyon euro istiyor&#039;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde art arda oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında 'maçın en oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Devler Ligi’nde haftanın 11'ine seçilen yıldız futbolcu, transfer haberleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Nijeryalı golcü için Avrupa'nın iki devi harekete geçmeye hazırlanırken; Galatasaray, sezon başında bonservisine 75 milyon euro ödediği Osimhen'in transferine tek şartla onay verecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasındaAjax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, puanını 9'a yükseltti. Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarının ardından Hollanda ekibini de boş geçmeyen Victor Osimhen, hat-trick'le karşılaşmaya damgasına vuran isim oldu.

Avrupa'nın 2 devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray'ın tarifesi 150 milyon euro' - 1. Resim

150 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

İspanyol devi Barcelona ve Fransız ekibi Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nin en golcüleri sıralamasında zirvede yer alan 26 yaşındaki yıldızı yakın takibe almış durumda. Galatasaray yönetimi ise Nijeryalı oyuncunun bonservisini 150 milyon euro olarak belirledi.

"PG VE BARCELONA İSTİYOR"

Sky Spor yayınında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, "Galatasaray'ın Osimhen tarifesi 150 milyon euro. Kim gelirse gelsin taksimetre 150 milyon euroyla açılacak. PSG ve Barcelona'nın çok yakından takip ettiğini, istediğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın da oyunsusu seçildi. En çok pozisyona giren takımlar arasında Galatasaray var ve bu Osimhen sayesinde. Geleceği parlak, dominant, başarılı bir futbolcu ama takımda herkese saygı duyuyor, üstten bakmıyor. Icardi'ye bir kardeşi gibi davranıyor. Icardi'den, İlkay'dan öğrenmeye çalışıyor. Bu çok önemli. 'Ben Osimhen oldum, gerek yok' demiyor" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın 2 devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray'ın tarifesi 150 milyon euro' - 2. Resim

"OSIMHEN BİR YIL DOLMADAN BONSERVİSİNİÇIKARDI"

Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis bedeline dair çarpıcı bir açıklama yapan Ali Naci Küçük, "Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bir hayale inanıp, yola çıktılar. Gittiler, aldılar, geldiler. Galatasaray, daha birinci yılında Osimhen'in bonservisini çıkartmaküzere. Osimhen işi Galatasaray futbol tarihinin en önemli operasyonu" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 2 devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray'ın tarifesi 150 milyon euro' - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İsrail’den ABD’ye gizli operasyon! ChatGPT ve kiliseler üzerinden milyon dolarlık ağ kuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu - SporBeşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli olduAlperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın 5 maçlık serisi sona erdi - SporAlperen daha ne yapsın! Rockets'ın serisi sona erdiFenerbahçe, UEFA'ya gidiyor! Skandal hakem şikayet edilecek - SporHerkesin konuştuğu skandal! Fenerbahçe, UEFA'ya gidiyorGalatasaray açıkladı: Yunus Akgün operasyon geçirdi - SporGalatasaraylı yıldız operasyon geçirdi: Kaç hafta olmayacak?Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız birden - SporG.Saray'ın ocak planı! Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız birdenSerie A'nın dibine demir attılar: Fiorentina'nın yeni teknik direktörü açıklandı - SporSerie A'nın dibine demir attılar: Yeni teknik adam açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...