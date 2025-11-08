Avrupa'nın iki devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray, 150 milyon euro istiyor'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasındaAjax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, puanını 9'a yükseltti. Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarının ardından Hollanda ekibini de boş geçmeyen Victor Osimhen, hat-trick'le karşılaşmaya damgasına vuran isim oldu.

150 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

İspanyol devi Barcelona ve Fransız ekibi Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nin en golcüleri sıralamasında zirvede yer alan 26 yaşındaki yıldızı yakın takibe almış durumda. Galatasaray yönetimi ise Nijeryalı oyuncunun bonservisini 150 milyon euro olarak belirledi.

"PG VE BARCELONA İ ST İ YOR "

Sky Spor yayınında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, "Galatasaray'ın Osimhen tarifesi 150 milyon euro. Kim gelirse gelsin taksimetre 150 milyon euroyla açılacak. PSG ve Barcelona'nın çok yakından takip ettiğini, istediğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın da oyunsusu seçildi. En çok pozisyona giren takımlar arasında Galatasaray var ve bu Osimhen sayesinde. Geleceği parlak, dominant, başarılı bir futbolcu ama takımda herkese saygı duyuyor, üstten bakmıyor. Icardi'ye bir kardeşi gibi davranıyor. Icardi'den, İlkay'dan öğrenmeye çalışıyor. Bu çok önemli. 'Ben Osimhen oldum, gerek yok' demiyor" değerlendirmesini yaptı.

" OSIMHEN B İ R YIL DOLMADAN BONSERV İ S İ N İ Ç IKARDI "

Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis bedeline dair çarpıcı bir açıklama yapan Ali Naci Küçük, "Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bir hayale inanıp, yola çıktılar. Gittiler, aldılar, geldiler. Galatasaray, daha birinci yılında Osimhen'in bonservisini çıkartmaküzere. Osimhen işi Galatasaray futbol tarihinin en önemli operasyonu" ifadelerini kullandı.