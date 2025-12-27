CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak ediliyordu. CHP lideri Özel, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem kendi adaylığıyla ilgili iddialara hem de Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"ADAYLIĞA NİYETİM YOK"

Kendisiyle ilgili "Erdoğan’ın karşısına aday olarak isteniyor" iddialarına cevap veren Özel, cumhurbaşkanı adaylığına dair bir niyeti olmadığını söyledi. "Ben Erdoğan’ın karşısındayım zaten. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullanan Özgür Özel, CHP’nin adayının net olduğunun altını çizdi.

İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA NE OLACAK?

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Özel şunları söyledi:

"Adayımın diplomasını bırakırlarsa adayım hazır. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırlarsa CHP adayını en katılımcı şekilde belirler, Erdoğan’ı yenecek bir aday çıkarır"

"BENİM ADAY OLMA GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Kendi isminin cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmesine de kesin bir dille karşı çıkan CHP lideri Özel, "Benim şu anda cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok." ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİ İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞINA ENGEL DEĞİL"

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun muhtemel adaylığına ilişkin soruya ise dikkat çeken bir cevap verdi. İmamoğlu’nun cezaevinde olmasının ya da hakkında yürütülen süreçlerin adaylığa kesin bir engel oluşturmadığını belirten Özel, "Cezaevi, İmamoğlu’nun adaylığına engel değil. Şu an siyasi yasak almış durumda da değil" dedi.

Diploma davasına da değinen Özel, yargı sürecinde yürütmeyi durdurma kararı çıkması halinde İmamoğlu’nun adaylığının nasıl engelleneceğinin belirsiz olduğunu belirterek "Bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var. Yargı süreçlerini dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.

Özel, 2026’da yapılabilecek bir seçim ihtimaline işaret ederek, "Mevcut tabloya bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun 2026’da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor" açıklamasını yaptı.

