CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun etkisinin artmasını sağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, ilk toplantısını önceki gün Ankara Üsküp Caddesi’ndeki Bülent Ecevit Yerleşkesinde Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirdi.

BERAT TEMİZ - Genel merkez yönetimine paralel olarak faaliyet gösteren yürütme kurulu, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu ve Meclis grubuna denk sayıldı.

“ÇİFT BAŞLILIK” TEPKİSİ

Özel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada da CAO’nun genel merkez yönetimiyle eş güdümlü ve uyumlu bir şekilde çalışacağını belirtti. CHP kurmayları da ofisin partiyle tam koordinasyonunun sağlanacağını ifade etti. Parti içi muhalefet ise İmamoğlu’nun CHP yönetiminde daha da etkin olmasına yol açtığını belirterek bu duruma sıcak bakmıyor. Partinin Silivri ve Söğütözü olarak iki merkezli bir hâle dönüştüğünü savunan CHP’liler, “Çift başlılık partiye zarar verir” değerlendirmesini yapıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi. Özel’in Meclis’teki makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

BARAJ İÇİN YÜZDE 3 VAADİ

Öte yandan, önceki gün yaklaşık iki buçuk saat süren ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada temel gündemlerinin ekonomi olacağını söyleyerek ilk vaatlerini duyuran CHP Genel Başkanı Özel, seçim barajının yüzde 3’e düşürüleceğini, yüzde 1’i geçen her partinin de hazine yardımı alacağını belirtti. Özel, Anayasa Mahkemesinin kararlarını tartıştırmayacaklarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına harfiyen uyacaklarını ve HSK’nın yapısını değiştireceklerini söyledi.

