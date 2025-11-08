Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: 3 yıldız yok

Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: 3 yıldız yok

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Galatasaray Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 17.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

