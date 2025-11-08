Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alvaro Morata'dan şaşırtan hareket: Çok sinirlendi, çıkmak istedi

Alvaro Morata'dan şaşırtan hareket: Çok sinirlendi, çıkmak istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Cagliari'yi konuk eden Como'da İspanyol golcü Alvaro Morata, öfkesine hakim olamayınca oyundan çıkmak istedi. 

Geçen sezonun devre arasında yarım sezon Galatasaray'da da forma giyen Alvaro Morata, Como'nun Cagliari'yi ağırladığı müsabakada olay bir harekete imza attı. 

GERGİNLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, 61. dakikada rakibiyle yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü.

"BENİ ÇIKARIN" DEDİ

Faul pozisyonunun ardından bir süre hakeme itirazda bulunan Morata, kulübeye dönerek Teknik Direktör Cesc Fabregas'a oyundan almasını istedi. 

63'TE OYUNDAN ALINDI

Değişiklik isteyen 33 yaşındaki yıldız, 63. dakikada yerini Martin Baturina'ya bıraktı. Alvaro Morata'nın bu hareketi şaşkınlığa neden olurken oyuncunun çok gergin olduğu gözlemlendi.

 

Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi!
