Alvaro Morata'dan şaşırtan hareket: Çok sinirlendi, çıkmak istedi
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Cagliari'yi konuk eden Como'da İspanyol golcü Alvaro Morata, öfkesine hakim olamayınca oyundan çıkmak istedi.
Geçen sezonun devre arasında yarım sezon Galatasaray'da da forma giyen Alvaro Morata, Como'nun Cagliari'yi ağırladığı müsabakada olay bir harekete imza attı.
GERGİNLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, 61. dakikada rakibiyle yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü.
"BENİ ÇIKARIN" DEDİ
Faul pozisyonunun ardından bir süre hakeme itirazda bulunan Morata, kulübeye dönerek Teknik Direktör Cesc Fabregas'a oyundan almasını istedi.
63'TE OYUNDAN ALINDI
Değişiklik isteyen 33 yaşındaki yıldız, 63. dakikada yerini Martin Baturina'ya bıraktı. Alvaro Morata'nın bu hareketi şaşkınlığa neden olurken oyuncunun çok gergin olduğu gözlemlendi.
Morata sinirlerine hakim olmayınca Cesc Fabregas'tan kendisini oyundan almasını istedi.pic.twitter.com/G26Pu5C7oI— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) November 8, 2025