Bir ayda her şey değişti! Berke Özer, Fransa'da gündem oldu

Bir ayda her şey değişti! Berke Özer, Fransa'da gündem oldu

- Güncelleme:
Lille forması giyen Berke Özer, A Milli Takım'ın 15 Kasım'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna alınmadı. Geçtiğimiz ay Milli Takım kampından izinsiz olarak ayrılması çok konuşulan 25 yaşındaki file bekçisi, son dönemdeki performansıyla Fransa'da da tartışmalara neden oldu. Berke Özer, geçtiğimiz ay deplasmanda Roma'yı 1-0 yendikleri maça üst üste 3 penaltı kurtarışıyla damga vurmuştu.

Ligue 1 temsilcisi Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son karşılaşmalardakötü bir performans sergileyen Berke Özer, takımının söz konusu müsabakalardan puansız ayrılmasının sorumlusu olarak görülüyor.

ISLIKLI PROTESTO

Lille'in sahasında PAOK'a 4-3 kaybettiği maçta yediği gollerle dikkat çeken Berke Özer, Fransızseyirciler tarafından ıslıkla protesto edilmişti.Kupa 2'deKızılyıldız deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Lille'de 25 yaşındaki kaleci, bu mücadelede isealeyhte penaltı kararı verilmesine neden olmuştu.

Bir ayda her şey değişti! Berke Özer, Fransa'da gündem oldu - 1. Resim

FRANSIZ BASININDA YENİ TARTIŞMA

Sporx'in aktardığına göre;Berke Özer'in performansındaki düşüş, Fransız basınında gündem oldu. Lille'in, Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke'nin bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.

Teknik direktör Bruno Genesio ve futbolcular ise yaptıkları açıklamalarla genç kaleciye destek oldu.

 

