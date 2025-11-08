Bir ayda her şey değişti! Berke Özer, Fransa'da gündem oldu

Ligue 1 temsilcisi Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son karşılaşmalardakötü bir performans sergileyen Berke Özer, takımının söz konusu müsabakalardan puansız ayrılmasının sorumlusu olarak görülüyor.

ISLIKLI PROTESTO

Lille'in sahasında PAOK'a 4-3 kaybettiği maçta yediği gollerle dikkat çeken Berke Özer, Fransızseyirciler tarafından ıslıkla protesto edilmişti.Kupa 2'deKızılyıldız deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Lille'de 25 yaşındaki kaleci, bu mücadelede isealeyhte penaltı kararı verilmesine neden olmuştu.

FRANSIZ BASININDA YENİ TARTIŞMA

Sporx'in aktardığına göre;Berke Özer'in performansındaki düşüş, Fransız basınında gündem oldu. Lille'in, Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke'nin bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.

Teknik direktör Bruno Genesio ve futbolcular ise yaptıkları açıklamalarla genç kaleciye destek oldu.