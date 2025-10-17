Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli Takım kampını terk eden Berke Özer için Lille'den ilk açıklama: Neler olduğunu anlattı

Milli Takım kampını terk eden Berke Özer için Lille'den ilk açıklama: Neler olduğunu anlattı

- Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım'da maç öncesi kamptan izinsiz olarak ayrılan Berke Özer, günlerdir gündemden düşmüyor. Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, milli file bekçisi haklkında konuştu.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Berke Özer, A Milli Takım kampını haber vermeden terk etmesiyle adından söz ettirmişti. Vincenzo Montella'nınKocaeli'de  4-1 sonuçlanan Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sert tepki gösterdiği olay hakkında Lille'in teknik patronu Bruno Genesio'dan açıklama geldi.

Milli Takım kampını terk eden Berke Özer için Lille'den ilk açıklama: Neler olduğunu anlattı - 1. Resim

"BERKE İLE KONUŞTUM"

Basın toplantısında konuşan 59 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, "Sadece duyduğum ve okuduğum şeylere güvenmek yerine durumu anlamak için Berke ile konuştum. Bana neler olduğunu anlattı. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Geri döndü, pazar günü oynamaya hazır ve ilk 11 için aday" ifadelerini kullandı.

