Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İsrailli taraftarlar alınmayacak

İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya alınmayacak. West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda 'yüksek riskli' olarak sınıflandırdıklarını açıklarken, maçların güvenlik sertifikalarını vermekten sorumlu güvenlik danışma grubu Safety Advisory Group, deplasman taraftarlarının stada alınmayacağı konusunda İngiliz kulübünü bilgilendirdi.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, güvenlik danışma grubunun talimatı üzerine deplasman taraftarlarının maça alınmayacağı belirtilerek, "Kulübümüz, süreç boyunca Maccabi Tel Aviv ve yerel yetkililerle sürekli iletişim halinde. Maça katılacak taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği, alınan her kararın merkezinde yer almaktadır" denildi.

UEFA: GÜVENLİKTEN YEREL MAKAMLAR SORUMLU

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maçların oynandığı ülkenin yetkili yerel makamları güvenlikten sorumludur. Bu tür kararlar, her maç için ayrı ayrı yapılan kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanılarak alınır" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL TAKIMLARI ULUSLARARASI TURNUVALARDA OYNAMAMALI"

Filistin Dayanışma Kampanyası, sosyal medya hesabından, "Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçını iptal edin. İsrail futbol takımları, soykırım ve apartheid uygularken uluslararası turnuvalarda oynamamalı" paylaşımını yaptı.

Karara destek veren Game Over Israel organizasyonu, "Futbol kültürünün soykırımda sistematik olarak araçsallaştırılmasına dair kapsamlı kanıtlar topladık ve doğruladık. Bu rapor, stadyumlarda yaşanan ırkçılıktan Avrupa'daki saldırılara, soykırımı futbol propagandasına dönüştüren askerlere kadar çeşitli bulguları bir araya getiriyor ve İsrail'in küresel spordaki yerinin savunulamaz olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kararı destekleyen Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan, "Maçla ilgili bu kadar büyük bir gerginlik ve belirsizlik varken, radikal önlemler alınması doğruydu" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise karara tepki göstererek, "Bu yanlış bir karar. Sokaklarımızda antisemitizme izin vermeyeceğiz. Polislerin görevi, tüm futbol taraftarlarının şiddet veya tehdit korkusu olmadan maçların tadını çıkarabilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

MACCABI TEL AVIV TARAFTARLARININ SİCİLİ KÖTÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan ve 5-0 yenilen Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, iki gün boyunca şehirde düzensizliğe neden olmuştu. Hollanda polisinin raporuna göre, bir binanın cephesine asılmış Filistin bayrağını yırtıp yakan İsrailli taraftarlar, araçlara zarar vermişti. 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.

AVRUPA SOKAKLARINDA HER MAÇ ÖNCESİ İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in milli takım ve kulüp düzeyinde her maçından önce Avrupa sokaklarında büyük gösteriler düzenleniyor. Gazze'deki soykırım nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına karşı çıkan ve İsrail'in spordan men edilmesini isteyen on binler, son olarak milli maçlar öncesi Norveç'in başkenti Oslo'da ve İtalya'nın Udine kentinde, Basketbol Avrupa Ligi karşılaşması öncesi de İspanya'nın Valencia kentinde toplanarak tepkilerini gösterdi.