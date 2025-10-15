Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes için kararlılık mesajı: Sonuna kadar arkasında ve takipçisi olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü.

Dış politika ve iç siyasete ilişkin önemli gündem maddelerinin masaya yatırıldığı toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasında yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. 694 milyon ton kaynak olduğu belirlendi. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu. Erdoğan "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Gazze'de mutabakatın uygulanmasının takipçisi olacağız. Deklarasyonun sonuna kadar arkasında duracağız. ABD, Mısır ve Katar'ın da benzer tavır sergileyeceğine inanıyorum" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İçerde toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarda uluslararası zirveler ve seyahatler ile hizmet mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik.

İsrail’in işgal ve soykırımına tepki olarak farklı ülkelerden Gazze’ye doğru yelken açan Sumud Filosu’na güçlü moral desteği verdik.

4 Ekim’de toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan 50 projemizin açılış ve temel atma törenlerini icra etmek üzere Sultanbeyli ilçemizdeydik.

Sakarya gaz sahasından şuanda 4 milyon hanemizin doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026’da 8 milyona, 2028’de inşallah 16 milyona çıkacak

Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir.

Cumhur İttifakı ile tam uyum ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir.

Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik ülkemize ekonomik ve sosyal maliyet üretecek hiçbir maceraya atılmadık. Batılı ülkeler bize ne der diye değil 23 yılın engin tecrübesi, birikimi ve müktesebatı ile politikalarımızı belirledik.

Dün bizi Avrupa’dan ve Batı bloğundan uzaklaşmakla suçlayanlar, bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler diziyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTİ VE NÜKLEER ENERJİ İÇİN NET MESAJ

Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasında yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. 694 milyon ton kaynak olduğu belirlendi. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demek.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Nadir toprak elementleri teknolojine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor.

Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu diyorsa iftira atıyordur.

Çalışma sahasında nadir toprak elementleri Barit ve Florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında nükleer ajandamızda başka projelerimiz de bulunuyor.

İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES İÇİN 'KIRILGAN DA OLSA ARKASINDAYIZ" AÇIKLAMASI

Türkiye, dış politikasındaki barıştan, diyalogdan, adaletten ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor.

Türk milleti kardeşlik ve komşuluk sınavını başarıyla verdi. Suriye ile ilişkilerimiz güçleniyor. Suriye'de istikrar kökleştikçe her şey çok daha iyi olacak.

Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir.

Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor.

(Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı) Deklarasyonun sonuna kadar arkasında duracağız. ABD, Mısır ve Katar'ın da benzer tavır sergileyeceğine inanıyorum.

Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Gazze'de mutabakatın uygulanmasının takipçisi olacağız. Deklarasyonun sonuna kadar arkasında duracağız. ABD, Mısır ve Katar'ın da benzer tavır sergileyeceğine inanıyorum.

Kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz. Şov yapmadan, başkaları gibi PR peşinde koşmadan Gazzeli mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"