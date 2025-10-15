Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > 45 Filistinlinin cenazesi teslim alındı! Cenaze sayısı 90'a ulaştı

45 Filistinlinin cenazesi teslim alındı! Cenaze sayısı 90'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de kalıcı ateşkes ve yapılan anlaşmalar kapsamında, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor.

45 Filistinlinin cenazesi teslim alındı! Cenaze sayısı 90'a ulaştı - 1. Resim

45 FİLİSTNİLİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını belirterek, "İsrail ordusu tarafından bugün Kızıl Haç aracılığıyla teslim edilen 45 cenaze ile teslim alınan cenaze sayısı 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, cenazelerin kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceğini açıkladı.

Hamas ise anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail’e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını açıkladı.

45 Filistinlinin cenazesi teslim alındı! Cenaze sayısı 90'a ulaştı - 2. Resim

 

Türkiye'den nadir toprak elementi hamlesi: 700 milyon tonluk rezervi biz işleyeceğiz!
