ABD'den Putin'i kızdıracak tehdit! "Savaş sona ermezse bedel ödeyecekler"

ABD'den Putin'i kızdıracak tehdit! "Savaş sona ermezse bedel ödeyecekler"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Putin&#039;i kızdıracak tehdit! &quot;Savaş sona ermezse bedel ödeyecekler&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, arabuluculuk faaliyetleri de devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Hegseth, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

ABD Başkanı Trump yönetiminin politikası neticesinde son birkaç ayda, Avrupa'nın Ukrayna savunmasına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığını vurgulayan Hegseth, "Elbette ABD de üzerine düşeni yapacak ancak Avrupalılar kıtanın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye devam etmelidir" dedi.

ABD'den Putin'i kızdıracak tehdit!

"RUSYA'YA BEDEL ÖDETME KONUSUNDA ADIMLAR ATILACAKTIR"

Hegseth, NATO müttefiklerinin ağustostan bu yana NATO'nun ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini sağlayan "PURL" girişimi aracılığıyla, Ukrayna'ya 2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını aktararak, "Müttefikler, sık ​​sık Ukrayna güvenliğinin Avrupa güvenliğiyle eş anlamlı olduğunu söylüyor. Öyleyse şimdi, tüm NATO ülkelerinin sözlerini PURL yatırımları şeklinde eyleme dönüştürme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır" diye konuştu.

ABD ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

Hegseth, ABD'nin bu konuda üstüne düşeni ve kendisinin yetkin olduğu her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların, ölümcül güce sahip, Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu olduğunun altını çizdi.

