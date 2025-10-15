Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şara ve Putin'in görüşmesi esnasında bu da oldu! Esad şehir turuna çıktı

Şara ve Putin'in görüşmesi esnasında bu da oldu! Esad şehir turuna çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şara ve Putin&#039;in görüşmesi esnasında bu da oldu! Esad şehir turuna çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ahmed Şara ve Putin’in Moskova’da gerçekleşen toplantısı esnasında Beşar Esad’ın ailesiyle şehir turu yaptığı öğrenildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya ulaştı. Putin ile Şara’nın ilk görüşmesinden açıklamalar peş peşe gelirken şehirde dikkat çeken bir olay yaşandı. 

AİLESİYLE ŞEHİR TURUNA ÇIKMIŞ

Barış Yarkadaş’ın paylaşımına göre, Şara ile Putin'in görüştüğü esnada Moskova'ya kaçan Esad'ın ailesiyle şehir turuna çıktığı öğrenildi.

Şara ve Putin'in görüşmesi esnasında bu da oldu! Esad şehir turuna çıktı - 1. Resim

Yarkadaş görüntüleri, "Hayat ne ilginç tesadüflerle dolu… Şara bugün Putin’le Rusya’da görüşürken, Esad da ailesi ve eşiyle kent gezisinde..." notuyla paylaştı. 

