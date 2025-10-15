Şara ve Putin'in görüşmesi esnasında bu da oldu! Esad şehir turuna çıktı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya ulaştı. Putin ile Şara’nın ilk görüşmesinden açıklamalar peş peşe gelirken şehirde dikkat çeken bir olay yaşandı.

AİLESİYLE ŞEHİR TURUNA ÇIKMIŞ

Barış Yarkadaş’ın paylaşımına göre, Şara ile Putin'in görüştüğü esnada Moskova'ya kaçan Esad'ın ailesiyle şehir turuna çıktığı öğrenildi.

Yarkadaş görüntüleri, "Hayat ne ilginç tesadüflerle dolu… Şara bugün Putin’le Rusya’da görüşürken, Esad da ailesi ve eşiyle kent gezisinde..." notuyla paylaştı.