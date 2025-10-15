Pakistan Kabil’e hava saldırısı düzenledi!

Afganistan’ın başkenti Kabil bugün Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından vuruldu. Saldırı, iki ülke arasında son günlerde yeniden artan sınır çatışmalarının ardından gerçekleşti.

ÇATIŞMALAR CHAMAN-SPİN BOLDAK SINIR GEÇİDİNDE BAŞLADI

Kısa bir sakinlik döneminin ardından, Afganistan’ın Taliban yönetimi ile Pakistan arasındaki çatışmalar sınır boyunca yeniden şiddetlendi.

Yeni tırmanış, Taliban güçlerinin bölgenin ana ticaret kapısı olan Chaman–Spin Boldak geçiş noktasındaki Pakistan sınır karakoluna saldırmasıyla başladı.

Pakistan ordusu, saldırıya topçu atışları, insansız hava araçları ve hava operasyonlarıyla karşılık verdi. Şiddetli çatışmaların ardından sınır karakolunun kontrolü yeniden Pakistan güçlerinin eline geçti.

SAVAŞ ÇİZGİSİ GENİŞLİYOR

Çatışmalar sadece Spin Boldak’la sınırlı kalmadı. Shurko ve Zazi Maidan dahil birçok sınır hattında silahlı çatışmalar yaşandı.

Pakistan ordusu tanklar, ağır topçu sistemleri ve İHA’lar kullanarak en az sekiz Taliban zırhlı aracını ve birkaç ileri karakolu imha etti.

İslamabad, mevcut sahadan gelen görüntülerle desteklenen bilgilere göre 70 ila 80 Taliban mensubunun öldüğünü, en az yedi Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TALİBAN ATEŞKES TALEP ETTİ

Kaynaklara göre Taliban, ağır kayıplarının ardından ölü ve yaralılarını tahliye edebilmek için kısa süreli bir ateşkes talep etti.

Radio Pakistan’a göre, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Taliban yönetimini, Doha Anlaşması’nın hükümlerini sürekli ihlal etmekle suçladı:

“Afgan Taliban’ı, bölgedeki tüm ülkeler için tehdit oluşturan teröristlere sığınak sağlamaktadır.”

KABİL ÜZERİNDE PAKİSTAN JETLERİ GÖRÜLDÜ

Görgü tanıkları, Pakistan’a ait insansız hava araçlarının ve savaş jetlerinin Kandahar ve Spin Boldak çevresindeki Taliban hedeflerini vurduktan sonra Kabil üzerinde de uçuşlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kent merkezinde alevler ve yoğun duman yükselirken, saldırıların ardından Afgan güvenlik güçleri şehir genelinde alarma geçti.

TİCARET KAPILARI KAPATILDI: TALİBAN ZOR DURUMDA

Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Pakistan, Spin Boldak, Torkham, Dand Patan, Ghulam Khan ve Angur Adda dahil tüm büyük sınır kapılarını kapattı.

Pakistan, teknolojik üstünlüğü ve hava gücüyle sahada kontrolü elinde bulunduruyor; Taliban ise sınır boyunca savunmaya çekilmiş durumda.