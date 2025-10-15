Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı! Yaralılar var

Çekmeköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsü, durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Yaralanan vatandaşlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çekmeköy-Şile yolunda İETT otobüsü adeta faciaya davetiye çıkardı. Seyir halindeki otobüs, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

