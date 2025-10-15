Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kötü bitti! Kızının gözü önünde saldırıya uğradı

Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ellerinde sopa ve tüfek olan saldırganlar, kızının gözü önünde ı V.K.'yı darbetti.

SOPA VE AV TÜFEĞİYLE DARBETTİ

Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darbedilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.