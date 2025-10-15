Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kötü bitti! Kızının gözü önünde saldırıya uğradı

Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kötü bitti! Kızının gözü önünde saldırıya uğradı

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, baba ve oğul tarafından sopa ve tüfek dipçiğiyle saldırıya uğradı. Kızının gözü önünde darbedilen baba, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ellerinde sopa ve tüfek olan saldırganlar, kızının gözü önünde ı V.K.'yı darbetti. 

SOPA VE AV TÜFEĞİYLE DARBETTİ

Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darbedilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.

