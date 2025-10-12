Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Silah zoruyla kaçırıp darbettiler

Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Silah zoruyla kaçırıp darbettiler

Güncelleme:
Ümraniye'de F.S. isimli genç, silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Mahallede rastgele ateş açan saldırganlar, F.S.'yi zorla araca bindirerek darbetti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de silahlı bir grup, mahallede rastgele ateş açtıktan sonra bir genci zorla araca bindirip darbetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Silah zoruyla kaçırıp darbettiler - 1. Resim

2 KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR 

Ümraniye Cemil MeriçMahallesi’nde 10 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 5 kişilik bir grup, 2 otomobille mahallede dolaşmaya başladı. Otomobilden inen 3 kişi, yanlarında bulunan silahlarla sokakta bekleyen 2 kişiye rastgele ateş açtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken aynı dakikalarda başka bir sokakta araçtan inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı.

Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Silah zoruyla kaçırıp darbettiler - 2. Resim

DARBEDİP YOL KENARINA BIRAKTILAR 

Otomobilde genci darbeden şüpheliler, daha sonra F.S.’yi yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren F.S., hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

