Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Silah zoruyla kaçırıp darbettiler

Ümraniye’de silahlı bir grup, mahallede rastgele ateş açtıktan sonra bir genci zorla araca bindirip darbetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR

Ümraniye Cemil MeriçMahallesi’nde 10 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 5 kişilik bir grup, 2 otomobille mahallede dolaşmaya başladı. Otomobilden inen 3 kişi, yanlarında bulunan silahlarla sokakta bekleyen 2 kişiye rastgele ateş açtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken aynı dakikalarda başka bir sokakta araçtan inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı.

DARBEDİP YOL KENARINA BIRAKTILAR

Otomobilde genci darbeden şüpheliler, daha sonra F.S.’yi yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren F.S., hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.