Bakan Kurum 'TOKİ yaparsa, işte böyle yapar" deyip paylaştı! Üsküdar'daki Özevim Sitesi yeniden doğdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında, İstanbul Üsküdar’daki Özevim Sitesi tamamen yenilendi. TOKİ’nin üstlendiği 1,58 hektarlık alanda gerçekleşen dönüşüm projesiyle toplam 293 yeni konut inşa edildi. Anahtar teslimleri başlayan projeyle bölgeye hayat yeniden kazandırıldı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle projeyi duyurdu. Hak sahibi Yalçın Özer’in “TOKİ yaparsa, işte böyle yapar” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Üsküdar’daki Özevim Sitesi, Yarısı Bizden modeliyle tekrar hayat buldu. Alan bazlı dönüşümün en başarılı örneklerinden biri olan bu projede 250 hak sahibimiz modern, güvenli ve çevre dostu konutlarına kavuştu" ifadelerini kullandı.

YENİ YUVALARINDAN SESLENDİLER: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPIN

Özevim sitesinde hak sahibi olan Yalçın Özer, eski evlerinin depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bodrum katta bir demir parçası buldum sıvalara bir vurdum inanın bir soda şişesi çıktı, hiç kırılmamış şeklide bir soda şişesi çıktı. Zor da olsa hak sahiplerini ikna ettik.

Şimdi böyle modern bir imkanlarla yapılmış binalarda yaşamak varken, ben bunu şiddetle bütün halkımıza öneriyorum. Üçün beşin hesabını yapmayın; gelin binalarınızı kentsel dönüşüm kapsamına alın ve sizler de rahatlayın. Vatandaşın sağlıklı yaşaması noktasında devlet her zaman kendine düşen görevi yerine getirir.

İlgili Haber Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesintisi mi olacak? Bakanlıktan açıklama geldi

Biz burada örneğini kendimiz de yaşadık. Gerek kira yardımını gerek Yarısı Bizden kampanyasında devletimiz ne taahhüt ettiyse biz hepsini çok rahat gördük yaşadık. Yarısı Bizden’de biz iyi bir örnek olduk. Gelecek olan misafirlerimize iftiharla evlerimizi göstererek, ‘işte TOKİ yaparsa böyle yapar’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"5 KURUŞ ÖDEMEDEN EVİMİZ YAPILDI"

Hak sahibi Nurten Özer de kampanya kapsamında devletin sağladığı desteklere vurgu yaptı:

Ne ödüyorsan yarısını devlet ödüyor zaten. Buna insan nasıl olumsuz bakar? Yani ben babama ya da bir yakınıma desem ki ‘ben bir ev yapıyorum yarısını sen verir misin?’ Mümkün değil. Ama burada devlet seni teşvik ediyor, seni düşünüyor. Hem o büyük deprem olunca bütün binalar yıkılıp da TOKİ binalarının sağlam kaldığını görünce o zaman ‘biz hakikaten doğru karar vermişiz’ dedik.

Hiç 5 kuruş para ödemeden evimiz yapıldı girdik içeri anahtarı aldık. Bizi zorlamayacak bir meblağ çıktı ortaya. Yarısı Bizden olmasından dolayı tabi daha da düştü. Şu an mesela 30-40 bin liraya normal dairenin kirası. Ama ben şimdi 10 bin liraya kendi evimi kira gibi ödüyorum.

İlgili Haber Zammın suyunu çıkardılar! Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı

Hak sahibi Ramazan Kartal da yeni sitelerinde hem konforlu hayat alanına hem de çevre dostu yeşil binalara kavuştuklarını anlattı:

Eski sitemizde asansör yoktu ama şu anda asansör var. Yangın merdivenimiz yoktu şimdi bir yangın merdiveni var. Otoparkımız yoktu şu anda dışarıda araç yok. Araçlarımız yerin altında, 2 katlı otoparkımız var. Biz bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerji panellerimiz var şu anda güneşten elde ettiğimiz enerjiyle sıcak suyumu var. Bunun yanında gri su sistemleri kurulu, yani musluktan akan su boşa gitmiyor. Kimisi akıllı bina diyor ama hem akıllı hem de tasarruflu yeşil bina.,

YARISI BİZDEN İLE ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM

Site gibi büyük dönüşümlerde Yarısı Bizden Kampanyası’nın ‘alan bazlı dönüşüm desteği’ ile hak sahibinin her bir konutu için 875 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor.

İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 1 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanlığı Koordinatörü Bekir Koyutürk, Yarısı Bizden’in ‘alan bazlı dönüşüm’ desteği kapsamında Özevim Sitesi hak sahiplerine 875 bin TL hibe desteği verildiğine, inşaatları da TOKİ’nin üstlendiğine dikkat çekti.