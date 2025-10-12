Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesintisi mi olacak? Bakanlıktan açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında yıllık harcaması 12 milyon lira ve üzeri olan kişilerin beyan ettikleri gelirle harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark tespit edilirse, vergi idaresi bu kişilerden açıklama isteyeceği öne sürülmüştü.

Haberde, "sadece sosyal güvenlik geliri bulunan emekliler, kiraya verdikleri tek konuttan elde ettikleri gelirin yıllık 47 bin lirayı aşan kısmı için stopaj ödeyecek" iddiası yer almıştı.

BAKANLIKTAN JET AÇIKLAMA

İddialar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi.

Bakanlık, kira stopajıyla ilgili herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığını belirterek, söz konusu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.