Kira ve konut fiyatlarında yeni dönem! Artışlar yavaşlayacak, refah artacak

HABER MERKEZİ/ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile toplumsal refahı artırmak olduğunu hatırlatarak, “Bunun en temel ön koşulu fiyat istikrarını sağlamaktır” dedi.

Bakan Şimşek, milletvekillerinin soru önergelerini cevaplarken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmetler sektörünün dezenflasyon politikalarına daha geç tepki verdiğini, kira ve eğitim gibi kalemler başta olmak üzere geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olması sebebiyle katılık sergilediğini hatırlattı.

SOSYAL KONUT HAMLESİ

Bu doğrultuda enflasyonla mücadelenin, talep yönlü politikaların yanında gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uygulanan arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla da desteklendiğine dikkat çeken Şimşek, “Konut arzını artıracak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi edecek ve konuta erişimi kolaylaştıracak politika ve tedbirler uygulanıyor. Sosyal konut hamlesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin işyerine yönelik çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

ŞİMŞEK: NİHAİ HEDEFİMİZ TOPLUMSAL REFAH VE FİYAT İSTİKRARI

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş, beklentilerdeki iyileşme ve hizmet enflasyonundaki katılıkların azalmasıyla kira ve konut fiyatlarındaki artışın daha da yavaşlamasının öngörüldüğünü ifade eden Şimşek, “Enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşımızın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikalar hayata geçirilmektedir. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştır. 2002 Aralık ayından bugüne aile yardımı dahil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 255, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 606 ve asgari ücrette reel olarak yüzde 230 artış sağlanmıştır. Ayrıca ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için asgari ücret ve tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan ücretleri vergi dışı bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, 2025 yılı sosyal yardım bütçesi yaklaşık 651 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlatan Şimşek, 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların bütçe içindeki payının yüzde 1,3 iken 2025’te bu oranın yüzde 4,4’e yükseldiğini kaydetti.