Hükûmetten genç işsizliğe neşter! Bakan Şimşek verileri bir bir açıkladı

HABER MERKEZİ ANKARA - İstihdamı artırmaya yönelik destek ve teşvikler meyvesini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son beş yılda genç işsizlik oranının yüzde 24,9’dan yüzde 15,9’a indiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, milletvekillerinin işsizlik oranları ile ilgili yazılı soru önergelerini cevaplarken, “2024 yılında istihdam yaklaşık 1 milyon kişi artarak 32,6 milyon kişiye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 8,7 ile yıllık olarak 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. Son beş yılda genç işsizlik oranı yüzde 24,9’dan 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 15,9’a inmiştir. 2005 yılında yüzde 21,3 olan kadınların iş gücüne katılım oranı da 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş yüzde 36,3’e yükselmiştir” dedi.

Kadın ve gençler başta olmak üzere iş gücüne katılımı teşvik etmek amacıyla SGK prim desteği, genç girişimcilere gelir vergisi muafiyeti ve BAĞKUR prim desteği sağlandığını anlatan Şimşek, “Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi ve KOSGEB aracılığıyla da gençlere girişimcilik destekleri sağlanmakta ve finansmana erişimleri kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca, mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaların yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan İşgücü Uyum Programı (İŞKUR Gençlik Programı) ve benzeri aktif iş gücü programları ile işgücünün niteliği artırılmaktadır” diye konuştu.

Şimşek, KOSGEB aracılığıyla bazı imalat sektörlerindeki (giyim, tekstil, deri ve mobilya) KOBİ’ler için başlatılan “İstihdamı Koruma Destek Programı” kapsamında, istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 2.500 TL olmak üzere 12 ay boyunca prim desteği sağlandığını da hatırlattı.

Bakan ayrıca işverenlere uygulanan asgari ücret desteğinin 2025 yılı başında 700 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldığını ifade ederek, “Yeni Yatırım Teşvik Sistemiyle katma değerli yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik daha seçici, odaklı ve etkin destekler artırılmıştır. Bu kapsamda istihdam teşvikleri daha yüksek oranda ve daha uzun süre uygulanacaktır” dedi.

Şimşek, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesine, yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanmasına ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalara devam edileceğini kaydetti.