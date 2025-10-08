Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hükûmetten genç işsizliğe neşter! Bakan Şimşek verileri bir bir açıkladı

Hükûmetten genç işsizliğe neşter! Bakan Şimşek verileri bir bir açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hükûmetten genç işsizliğe neşter! Bakan Şimşek verileri bir bir açıkladı
İstihdam, Ekonomi, Türkiye, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 5 yılda genç işsizlik oranının yüzde 24,9’dan 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 15,9’a gerilediğini belirterek, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ ANKARA - İstihdamı artırmaya yönelik destek ve teşvikler meyvesini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son beş yılda genç işsizlik oranının yüzde 24,9’dan yüzde 15,9’a indiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, milletvekillerinin işsizlik oranları ile ilgili yazılı soru önergelerini cevaplarken, “2024 yılında istihdam yaklaşık 1 milyon kişi artarak 32,6 milyon kişiye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 8,7 ile yıllık olarak 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. Son beş yılda genç işsizlik oranı yüzde 24,9’dan 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 15,9’a inmiştir. 2005 yılında yüzde 21,3 olan kadınların iş gücüne katılım oranı da 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş yüzde 36,3’e yükselmiştir” dedi.

Kadın ve gençler başta olmak üzere iş gücüne katılımı teşvik etmek amacıyla SGK prim desteği, genç girişimcilere gelir vergisi muafiyeti ve BAĞKUR prim desteği sağlandığını anlatan Şimşek, “Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi ve KOSGEB aracılığıyla da gençlere girişimcilik destekleri sağlanmakta ve finansmana erişimleri kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca, mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaların yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan İşgücü Uyum Programı (İŞKUR Gençlik Programı) ve benzeri aktif iş gücü programları ile işgücünün niteliği artırılmaktadır” diye konuştu.

Şimşek, KOSGEB aracılığıyla bazı imalat sektörlerindeki (giyim, tekstil, deri ve mobilya) KOBİ’ler için başlatılan “İstihdamı Koruma Destek Programı” kapsamında, istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 2.500 TL olmak üzere 12 ay boyunca prim desteği sağlandığını da hatırlattı.

Bakan ayrıca işverenlere uygulanan asgari ücret desteğinin 2025 yılı başında 700 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldığını ifade ederek, “Yeni Yatırım Teşvik Sistemiyle katma değerli yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik daha seçici, odaklı ve etkin destekler artırılmıştır. Bu kapsamda istihdam teşvikleri daha yüksek oranda ve daha uzun süre uygulanacaktır” dedi.

Şimşek, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesine, yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanmasına ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalara devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konya'da tır ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar varGalatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs kriz: Mektupla uyardılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın fonlarına hücum! Yatırımcının tercihi oldu - EkonomiAltın fonlarına hücum! Yatırımcının tercihi olduMerkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonu okula dönüş artırdı - EkonomiTCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu okula dönüş artırdıBaykar'a İtalya'dan üst düzey ziyaret: Bayraktar TB3, AKINCI ve KIZILELMA'dan özel uçuş - EkonomiBaykar'a İtalya'dan üst düzey ziyaretMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan yastık altı altın değerlendirmesi - EkonomiMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan yastık altı altın değerlendirmesiDünya Bankası açıkladı: Türkiye’nin büyüme tahmini yükseldi! - EkonomiTürkiye’nin büyüme tahmini yükseldi!MB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş sürecek - EkonomiMB Başkanı'ndan enflasyon mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...