Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Batman Büyükşehir mi olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman’da, yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Şimşek, Batman’ın hızla gelişen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, yeni yolun şehir yaşamına sağlayacağını dile getirdi.

"BATMAN BÜYÜKŞEHİR OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

"Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var." diyen Şimşek, kentin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, kalkındığını belirtti.

BATMAN'IN NÜFUSU NE KADAR?

Batman 2025 nüfusu, tahmini verilere göre 661.801'dir. Bu nüfus verisi, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Yüzölçümü 4.680 km2 olan Batman ilinde kilometrekareye 140 insan düşmektedir. Batman nüfus yoğunluğu 140/km2'dir.

Şimşek, "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak." dedi.

Bu projenin Batman merkezi açısından çok değerli olduğunu dile getiren Şimşek, bu yolun kente, ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kurdele kesilerek bulvarın açılışı yapıldı. Bakan Şimşek, yolda Togg kullandı. Şimşek, daha sonra Batman Silvan kara yolu üzerindeki "Batman Çayı Islahı 4. Kısım Başlama Töreni"ne katıldı. Şimşek, burada proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.