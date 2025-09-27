Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'Silivri'deki posta güvercini' tepkisi: CHP Genel Merkezi vesayet altında

Özgür Özel yönetimi tarafından CHP'den ihraç edilenlerin arasında yer alan CHP eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Şimşek, kendisini partiden ihraç eden Özgür Özel yönetimine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

“Özgür Özel bana 'arkamdan konuşma' dedi" sözlerini kullanan Şimşek, Özel'e "Ben adamın arkasından konuşmam alnının çatına konuşurum” diyerek tepki gösterdi.

Şimşek, "Kemal Bey’e destek verenleri aforoz ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun davaya dahli yok. Özgür Özel'e oy verenler gitti. Özgür Özel’de acı var ki 6 ay beklemiş. Siz yokken biz oralarda ter akıttık. CHP sizin çiftliğiniz mi? Özgür Çelik Ali’ye ‘Berhan Şimşek gelemez” dedi” ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ'YE GİDEN ÖZEL'E 'POSTA GÜVERCİNİ' TEPKİSİ: CHP VESAYET ALTINDA

Her hafta düzenli olarak Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'in İmamoğlu'ndan talimatlar altığını dile getiren Şimşek "CHP Genel Merkezi vesayet altında. CHP, bir posta güverciniyle haftada bir gün senden aldıklarıyla partiyi yönetemez. Parti içindeki disiplini uygulayamazsınız" dedi.

"SUÇUM YOKKEN İHRAÇ ETTİLER"

CHP'den ihraç edilmesinin hukuki bir zemine dayanmadığını hatırlatan Berhan Şimşek "Benim suçum yokken partiden ihraç ettiler. 6 Nisan’da genel başkan adaylığına karar verdim. Hazırlıklar yaptım. Bana konuşma yaptırmadılar. Partimin içerisinde demokrasiyi işletmek için büyük mücadele verdim" şeklinde konuştu.

"CHP'DE YOLSUZLUK YAPILDI"

Parti içindeki yolsuzluk iddialarına dair konuşan Şimşek “Kemal Bey döneminde bu kadar yolsuzluk olmadı. Kılıçdaroğlu zamanında kutulardan dolar çıkıyor muydu? Utanarak gördüklerim var" ifadelerini kullandı.