Fabrika’da acı olay: Bülent Taşkın dinlenme odasında ölü bulundu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada çalışan 49 yaşındaki Bülent Taşkın, dinlenme odasında ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bülent Taşkın (49), çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.
OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Taşkın'ın kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek jandarma tarafından tahkikata başlandı.
