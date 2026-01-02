Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones’un 34 yaşındaki kızı Victoria, yılbaşı günü San Francisco’daki lüks bir otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Tommy Lee Jones’un 34 yaşındaki kızı Victoria, yılbaşı günü Kaliforniya’daki bir otelde hayatını kaybetti. TMZ’nin edindiği bilgilere göre, Victoria perşembe sabahının erken saatlerinde San Francisco’daki lüks Fairmont Oteli’nde ölü bulundu.

Emniyet kaynakları, Victoria’nın otelin içinde olduğunu belirtirken, San Francisco İtfaiye Departmanı (SFFD) sözcüsü TMZ’ye yaptığı açıklamada, ekiplerin saat 02.52’de otele bir tıbbi acil durum ihbarı üzerine sevk edildiğini söyledi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri yaptıkları değerlendirme sonucunda şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinin daha sonra San Francisco Polis Departmanı’na ve Adli Tıp Kurumu’na devredildiği bildirildi.

Ünlü oyuncu evlat acısıyla sarsıldı! Kızı otel odasında ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

San Francisco Polis Departmanı sözcüsü ise saat 03.14 sularında bir otelde ölü bir kişi ihbarı üzerine polis ekiplerinin bölgeye gittiğini açıkladı. Polislerin, hayatını kaybettiği belirlenen yetişkin bir kadın için paramediklerle görüştüğü belirtildi.

Öte yandan Adli Tıp yetkililerinin inceleme yaptığı, ölüm nedeninin henüz belirlenmediği ve yetkililerin şu aşamada ek bir bilgi paylaşmadığı ifade edildi.

TMZ, Tommy Lee Jones’un temsilcisiyle iletişime geçtiğini, ancak henüz bir cevap alınamadığını aktardı.

BABASI GİBİ OYUNCUYDU

Victoria, Tommy Lee Jones ile ilk eşi Kimberlea Cloughley’nin çocuğuydu. Babasının izinden kısa süreliğine giden Victoria, henüz çocuk yaşlardayken 2002 yapımı Men in Black II filmiyle oyunculuğa adım attı. Daha sonra 2003 yılında One Tree Hill dizisinde ve 2005’te babasının yönettiği The Three Burials of Melquiades Estrada filminde rol aldı. Söz konusu filmde, üvey annesi Dawn Laurel-Jones da set fotoğrafçısı olarak görev almıştı.

