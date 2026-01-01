Boşanmaları uzun süredir gündemde olan Pelin Akil ile Anıl Altan, yeni yılı birlikte karşıladı. Çiftin yılbaşı gecesinde paylaştığı görüntülerdeki "lavaş savaşı" sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin açıklama geldi.

2025 yılına ayrılık haberleriyle damga vuran Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz aylarda evlerini ayırdıklarını ve birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. İkiz kızları bulunan ikili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.

ELLERİNDEKİ LAVAŞ TEPKİ ÇEKTİ

Yılbaşını birlikte geçiren ikili, o anlara ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlarda çiftin birbirlerine lavaşlarla vurduğu anlar dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları "nimetle oyun olmaz" yorumlarıyla tepki gösterdi.

Evliliklerini sonlandıran Pelin Akil - Anıl Altan ikilisinin lavaş savaşı gündem oldu

GERÇEK OLMADIĞINI AÇIKLADI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Pelin Akil, oyun sırasında kullanılan lavaşların gerçek olmadığını ifade etti.

Evliliklerini sonlandıran Pelin Akil - Anıl Altan ikilisinin lavaş savaşı gündem oldu

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, "Arka Sıradakiler" dizisi döneminde tanışmış, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2019 yılında kucaklarına aldıkları ikiz kızları Alin ve Lina ile evliliklerini taçlandırmıştı. Çift bir süre ayrılık haberlerini doğrulamasa da Pelin Akil, 2025 yılında bir konserde yaptığı açıklamada 8 yıllık eşi Anıl Altan’la evliliklerinin sona erdiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası