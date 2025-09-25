Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ediyor

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ediyor

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TCMB'nin açıkladığı sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi ve piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti" diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor."

