Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı: Hedef saparsa para politikası sıkılaşacak

Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı: Hedef saparsa para politikası sıkılaşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fatih Karahan&#039;dan &#039;enflasyon&#039; mesajı: Hedef saparsa para politikası sıkılaşacak
TCMB, Enflasyon, Para Politikası, DEİK, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yatırımcılar ile bir araya geldi. Sunum gerçekleştiren Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından organize edilen 200’ün üzerinde portföy yöneticisi ve yatırımcının katıldığı 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR..."

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" diyen Karahan, Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağını belirtti.

Karahan, Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

ARA HEDEF SAPARSA...

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini kaydeden Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara su kesintisi 25 Eylül: Çankaya, Etimesgut, Altındağ ve Sincan’da sular ne zaman gelecek?AB Komisyonu Başkanı Leyen Signal skandalı! Macron’un mesajı silindi, soruşturma başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada sanayi rüzgârı esiyor! İşte öne çıkan hisseler... - EkonomiBorsada sanayi rüzgârı! İşte öne çıkan hisselerKonut kredilerinde rekabet kızıştı! 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi... - EkonomiKonut kredilerinde rekabet kızıştı!Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti - EkonomiTürkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti5 soruda ‘altını satma vakti’ geldi mi? Fiyatlar zirvede yorgun düştü - Ekonomi5 soruda ‘altını satma vakti’ geldi mi?Kuantum projesi yapana 240 bin avro destek - EkonomiKuantum projesi yapana 240 bin avro destekIC Enterra’dan yenilenebilir enerjiye 800 milyon dolarlık yatırım planı - EkonomiAvrupa'nın kapısı İtalya'dan açılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...