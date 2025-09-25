Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3,1'e, 2026 tahminini ise 0,7 puan artırarak yüzde 3,5'e çıkardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Mayıs 2025'teki öngörüsünü 0,1 puan artırarak yüzde 3,1'e revize etti. Söz konusu değişiklikte, devam eden küresel jeopolitik gerilimler, ihracat pazarlarında Çin'in artan rekabeti ve sınırlı mali alan nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesi etkili oldu. EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti.

TÜRKİYE'NİN 2025 BÜYÜME TAHMİNİ

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu.

TÜRKİYE'NİN 2026 BÜYÜME TAHMİNİ 

EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.

Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar euronun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

