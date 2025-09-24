Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray'da tarihi buluşma öncesi Trump'tan Erdoğan'a jest: Blair House hazır!

Beyaz Saray'da tarihi buluşma öncesi Trump'tan Erdoğan'a jest: Blair House hazır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki BM Genel Kurulu temaslarının ardından New York'tan başkent Washington D.C'ye geçecek. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'a özel bir jest yaparak onu devlet konuk evi olan Blair House'da ağırlayacak. İki lider, yarın Beyaz Saray’da gerçekleşecek tarihi görüşmede bir araya gelecek. Oval Ofis'te yapılacak görüşmede Gazze ve Suriye başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki temaslarını tamamladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik görüşme için başkent Washington D.C'ye geçecek.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖZEL JEST

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jest yaparak onu başkentteki devlet konuk evi olan Blair House'da ağırlayacak. Trump'ın, her yabancı lideri burada misafir etmediği bilinirken, bu tercih iki lider arasındaki sıcak ve samimi ilişkilere dikkat çekiyor.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.00-20.00 arasında Beyaz Saray'da olacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te Türk-Amerikalı gazetecilerin de hazır bulunacağı görüşmede basın açıklaması yapacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ABD MEDYASININ GÜNDEMİNDE 

Diğer yandan Amerikan medyasında Erdoğan'ın son dönemde yaptığı açıklamalar geniş yer buluyor. Erdoğan'ın özellikle Fox News'e verdiği röportajda "Hamas bir direniş örgütüdür." sözleri ve Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirememesine yönelik değerlendirmeleri ABD kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Beyaz Saray'da tarihi buluşma öncesi Trump'tan Erdoğan'a jest: Blair House hazır! - 2. Resim

ERDOĞAN'IN BM KONUŞMASI VE NEW YORK'TAKİ TEMASLARI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta bulunduğu süre boyunca BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan insani krize ve Filistin halkının maruz kaldığı baskılara dikkat çekti. Ayrıca, çeşitli ülkelerin liderleriyle yaptığı ikili görüşmelerle diplomatik temaslarını yoğun şekilde sürdürdü.

