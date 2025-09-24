Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Macron'a yönelttiği "Nasılsın" sorusuna "İyiyim" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri için "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.
İki liderin görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a “Nasılsınız?” diye sordu.
Macron'un "İyiyim" cevabı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" sözlerini kullandı.
