Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

MACRON'A "İYİ OLDUĞU ZAMANLAR DA OLUYOR DEMEK Kİ" CEVABI

İki liderin görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a “Nasılsınız?” diye sordu.

Macron'un "İyiyim" cevabı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" sözlerini kullandı.