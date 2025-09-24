Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Fransa, Türkiye, Dış İlişkiler, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Macron'a yönelttiği "Nasılsın" sorusuna "İyiyim" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri için "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki - 1. Resim

MACRON'A "İYİ OLDUĞU ZAMANLAR DA OLUYOR DEMEK Kİ" CEVABI 

İki liderin görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a “Nasılsınız?” diye sordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında çarpıcı diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki - 2. Resim

Macron'un "İyiyim" cevabı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" sözlerini kullandı. 

