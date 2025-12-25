Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Ergün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkokulda öğretmenliğini yaptığı Diyarbakırlı Ergün Sönmez, İsviçre'de hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi memleketinde toprağa verildi.
DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi. Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Sönmez, aile mezarlığında toprağa verildi.
ERDOĞAN'IN İLKOKULDA ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPMIŞTI
Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.
