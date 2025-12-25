Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertli formayı giydiği son maç olduğu konuşuluyor. Taraftarla arası açılan Polonyalı orta saha oyuncusunun ocak ayında muhtemel transferine onay verilecek bonservis belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde taraftarların tepki gösterdiği Sebastian Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'a iç sahada 2-1 kaybedilen derbide de etkili olamadı. Fenerbahçe'nin, Polonyalı futbolcu için istediği bonservis belli oldu.

10 MİLYON EUROYA VEDA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Szymanski, Fenerbahçe kariyerine Beşiktaş karşısındaki vasatı aşamayan performansıyla nokta koymaya hazırlanıyor. Yönetim, 10 milyon euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.

Sebastian Szymanski

24 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulurken; 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

