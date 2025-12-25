Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Beşiktaş derbisi son maçı olabilir
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertli formayı giydiği son maç olduğu konuşuluyor. Taraftarla arası açılan Polonyalı orta saha oyuncusunun ocak ayında muhtemel transferine onay verilecek bonservis belli oldu.
Özetle
Spor
Sebastian Szymanski, Beşiktaş karşısında vasatı aşamadığı performansıyla Fenerbahçe kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.
- Szymanski için Fenerbahçe yönetimi 10 milyon euro bandında teklif gelirse transfere sıcak bakıyor.
- Szymanski, Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre buldu; 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerde taraftarların tepki gösterdiği Sebastian Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'a iç sahada 2-1 kaybedilen derbide de etkili olamadı. Fenerbahçe'nin, Polonyalı futbolcu için istediği bonservis belli oldu.
10 MİLYON EUROYA VEDA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Szymanski, Fenerbahçe kariyerine Beşiktaş karşısındaki vasatı aşamayan performansıyla nokta koymaya hazırlanıyor. Yönetim, 10 milyon euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.
24 MAÇTA 2 GOL
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulurken; 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.
