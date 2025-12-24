Ünlü televizyoncu Müge Anlı, başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da biliniyor. Sarı-lacivertli takımın maçlarını yakından takip eden ve zaman zaman tribündeki yerini alan Anlı, Fenerbahçe’de alınan son kadro dışı kararlarına sessiz kalmadı.

Deneyimli sunucu, kadro dışı bırakılan futbolculardan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Müge Anlı, “Biz seviyoruz” ifadelerini kullanarak İrfan Can’a destek verdi. Anlı, “Neden İrfan Can’ı kadroya almıyorsunuz kardeşim?” sözleriyle Fenerbahçe yönetimine seslendi ve tepkisini açık bir şekilde dile getirdi.

"İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN KADRODA YOK?"

Programda konuşan Anlı, "Buradan da Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Kardeşim, siz neden irfan Can Kahveci'yi kadroya almıyorsunuz? Biz istiyoruz ya… Sanki her şey çok güzel… İrfan neden kadroda yok, gerçekten anlamıyorum. Geçen sefer de Batshuayi'yi Galatasaray'a sattınız. Geçen sezon şampiyonluğu kaybetmemizin sebeplerinden biri de Batshuayi idi. Oynadığı maçlarda Galatasaray'a attığı son dakika gollere bir bakın. Galatasaray o gollerle kaç puan aldı, bir hesaplayın. Sonra da oturup matematik yapın. Hani şu 'matematik' denen şey var ya. Ne yaptı İrfan Can Kahveci ya. Ben seyirci olarak seviyorum” ifadelerini kullandı.

Yayında İrfan Can Kahveci çıkışı! Müge Anlı Fenerbahçe’ye seslendi

Öte yandan Fenerbahçe’de yaşanan başkanlık değişiminin ardından İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması spor camiasında geniş yankı uyandırmıştı. Alınan bu kararın arkasında, futbol takımında uyumun sağlanması ve Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yeni bir takım ruhunun oluşturulmak istenmesi olduğu iddia edilmişti.

