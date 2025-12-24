Türkiye Gazetesi
Bu sezon hiç maça çıkmayan Emre Mor'dan sürpriz video: Geliyorum Fenerbahçe
Bu sezon hiçbir resmi maça çıkmayan Emre Mor'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin 2022 yılında transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcunun spor salonundan yayınladığı videoya düştüğü not gündem oldu.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
- Emre Mor, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdi. Oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmadı.
- Emre Mor, Instagram'da yayımladığı videoya, 'Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe' mesajını yazdı.
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor, bu sezon geri döndüğü Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmadı. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
"HAZIR OL YA DA OLMA, GELİYORUM"
Emre Mor, Instagram hesabından yayımladığı video ile herkesi şaşırttı. 28 yaşındaki futbolcu, antrenman yaptığı anlara, "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" mesajını yazdı.
49 MAÇTA 6 GOL
2022 yılında Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, sarı-lacivertli formayla toplam 49 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösterilen Mor, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
