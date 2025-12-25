İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), aralık ayında, geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen cevaplar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da değişim göstermeyerek 74,4 olarak kaydedildi.

Türkiye'de 2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 2024 2025 Ocak 76,2 74,6 Şubat 76,4 74,5 Mart 76,2 74,4 Nisan 76,7 74,3 Mayıs 76,3 75,0 Haziran 76,3 74,6 Temmuz 75,9 74,2 Ağustos 75,4 73,5 Eylül 74,9 74,0 Ekim 74,9 74,2 Kasım 75,6 74,4 Aralık 75,8 74,4

