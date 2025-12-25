Brezilya'nın Amazonas eyaletinde yaşayan 2 yaşındaki Clara Vitoria, ailesinin yaşadığı nehir üzerindeki yapıdan düşerek piranaların saldırısına uğradı. Talihsiz çocuğun cansız bedenine kısa süre içinde ulaşılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay, Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Coari yakınlarında yaşandı. 2 yaşındaki Clara Vitoria, ailesinin yaşadığı nehir üzerindeki yapıdan bir anda dışarı çıktı ve saniyeler içinde gözden kayboldu.

Henüz iki yaşındaydı! Bir anda gözden kaybolan çocuk piranaların kurbanı oldu



Talihsiz çocuk, suda yüzen yapının kenarında bir koruma olmaması sebebiyle nehre düşerek piranalara yem oldu. Olayı kısa süre içinde fark eden anne ve babası harekete geçse de her şey için çok geçti. Yaklaşık 5 dakikalık aramanın ardından Clara’nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi. Yetkililer, küçük kızın düştüğü yerin ileride yapılması planlanan bir duş alanı için boş bırakıldığını kaydetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

