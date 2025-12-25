ABD’de yaşayan dört kişilik bir aile, Virginia’dan Amsterdam’a KLM Airlines ile yaptıkları uçuşta, uçağın koltuklarını tahtakurularının sardığını öne sürdü. Böcek ısırıkları nedeniyle tatili kabusa dönen aile, havayolu şirketine dava açtı.

ABD’nin Virginia eyaletinden Amsterdam’a yolculuk yapan Romulo Albuquerque ve ailesi, geçen hafta hem KLM Airlines’a hem de ortağı Delta Airlines’a dava açtı. Aile, Delta Airlines üzerinden satın aldıkları biletlerle bindikleri KLM uçağında, tahtakurularına maruz kaldıklarını ve kendileriyle birlikte çocuklarının da böcek ısırıkları sebebiyle kabusu yaşadığını öne sürdü.

Dev havayolu şirketine tahtakurusu davası! Aile kabusu yaşadı: Üzerimde geziyorlardı

BÖCEKLERİN ÜZERİNDE GEZDİĞİNİ FARK ETTİ

New York Post’un haberine göre anne Albuquerque, Amsterdam’a giden uçuş başladıktan yaklaşık iki saat sonra üzerinde böceklerin gezindiğini ve ısırıldığını fark etti. Açık renkli kazağının üzerinde dolaşan böcekleri gören kadın durumu eşine bildirdi. Çiftin durumu uçuş görevlilerine de bildirdiği, ancak görevlilerin ‘uçakta paniğe yol açmamak için’ yüksek sesle konuşmamalarını istediği öne sürüldü.

"TATİLİMİZİ MAHVETTİ"

Romulo Albuquerque’nin, koltuklarda dolaştığı iddia edilen böceklerin fotoğraf ve videolarını çektiği kaydedildi. Dava dilekçesinde, söz konusu ısırıkların ailenin tatilini mahvettiği, aşağılanma, endişe, rahatsızlık ve ek tıbbi masraflara yol açtığı; ayrıca kıyafet ve kişisel eşyaların da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Aile şimdi, her iki havayolu şirketinden toplamda en az 200 bin dolar tazminat talep ediyor.

Delta Air Lines, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada iddiaların Delta tarafından işletilmeyen uçuşlarla ilgili olduğunu belirterek şikâyeti incelediklerini açıkladı. KLM ise The Independent’a yaptığı açıklamada, söz konusu iddialar hakkında şu aşamada yorum yapamayacaklarını, konunun yasal süreçler çerçevesinde ele alınacağını bildirdi.

