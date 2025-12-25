Futbolda “şike kumpası” iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında işlem başlatıldı. Spor kamuoyunda uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Ahmet Gülüm de soruşturma kapsamında gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Peki, Ahmet Gülüm kimdir, kaç yaşında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 2011 yılında futbolda şike soruşturması olarak bilinen sürece ilişkin yeni bir soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında spor yöneticiliği ve uluslararası spor organizasyonlarında görevleriyle tanınan Ahmet Gülüm de bulunuyor.

AHMET GÜLÜM KİMDİR?

Ahmet Gülüm, spor camiasında hem yöneticilik hem de uluslararası organizasyonlardaki görevleriyle tanınan bir isimdir. Eski milli voleybolcu olan Gülüm, Türkiye Voleybol Federasyonu’nda başkanlık görevinde bulunmuş ardından farklı spor kurumlarında yöneticilik yapmıştır. Spor pazarlaması alanında da uzun yıllardır aktif rol üstlenmiştir.

Ahmet Gülüm, 2025-2029 dönemi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Pazarlama Konseyi üyesi ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Pazarlama Komisyonu Başkanıdır. Bunun yanı sıra Sportsnet Group ve BİLGİSpor’un kurucuları arasında yer almakta.

AHMET GÜLÜM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Gülüm hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Aynı dosya kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ile birlikte toplam dört kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 2011 yılında yürütülen ve sonradan “şike kumpası” olarak nitelendirilen soruşturma sürecinde, FETÖ/PDY mensubu olduğu belirtilen bazı eski kamu görevlileriyle irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak edildiğine dair şüpheler bulunduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

