Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizleri de soğuk havalarda 3 kat daha fazla görülüyor. Soğuk havanın sebep olduğu grip, nezle gibi basit görünen hastalıklar ya da zatürre gibi ağır akciğer enfeksiyonları kalp krizini tetikleyebiliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Ercan Türk, soğuk havalarda kalbi korumanın yollarını anlattı.

Ziyneti KOCABIYIK’ın haberi - Dünyada en fazla ölüm kalp ve ona bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geliyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemize bakacak olursak, Türkiye’de ölümlerin yaklaşık yüzde 40’ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Türkiye’de de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp-damar hastalığı teşhisi konuyor ve bu hastaların maalesef 150 bini hayatını kaybediyor. Bu nedenle soğukların etkisini ortaya koyduğu kış aylarında kalp sağlığına ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Çünkü soğuk hava ve ani sıcaklık değişiklikleri, kalp yetersizliği, ritim bozukluklarına yol açarak kalp krizini tetikleyebiliyor.

Özellikle kış aylarında ve havanın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranında artış görüldüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, “Altta yatan bir sebep olmasa da soğuk havalar kalp krizine yol açabiliyor. Soğuk havayla birlikte damarlar büzüşüyor, kan basıncı yükseliyor ve kalbin iş yükü önemli ölçüde artıyor. Bu yüzden kalp krizi vakaları kış aylarında bahar aylarına göre 3 kat yükseliş gösteriyor” dedi. Her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevabın farklı olabileceğini aktaran Dr. Türk, yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesinin soğuğa karşı verilen tepkiyi etkileyeceğini belirterek, kış aylarında kalbi korumaya yardımcı olacak 10 önemli öneride bulundu.

GRİP VE ENFEKSİYONLARI HAFİFE ALMAYIN: Soğuk havalarda grip ve solunum yolu enfeksiyonları artar. Kalp hastaları olanlarda ise bu enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir, virüslerin ve bakterilerin etkisiyle kalp rahatsızlıkları şiddetlenebilir. Ateşli ve şiddetli belirtiler varsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.

ANİ ISI DEĞİŞİMLERİNDEN KAÇININ: Çok sıcak bir ortamdan soğuk havaya aniden çıkmak kalp üzerinde ani stres oluşturur. Dışarı çıkmadan önce birkaç dakika serin bir ortamda beklemek vücudun uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kış geldi, kalp krizi arttı! Uzmandan hayat kurtaran 10 öneri

İLAÇLARINIZI DÜZENLİ KULLANIN: Kalp, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının kış aylarında da aksatılmadan kullanılması büyük önem taşır. İlaçların bırakılması ya da doz atlanması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

KALIN VE KAT KAT GİYİNİN: Vücut ısısının yaklaşık yarısı baş bölgesinden kaybedilir. Soğukta kan koyulaşır, pıhtılaşma eğilimi artar ve damarlar büzüşür. Bu durum tansiyon yükselmesine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu nedenle soğuk havalarda mutlaka bere takın. Göğüs bölgesi, baş ve ellerin sıcak tutulması vücut ısısının korunmasını sağlar. Soğuğa bağlı damar daralmasını azaltmak için özellikle rüzgârlı havalarda koruyucu giysileri tercih edin.

EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN: Genellikle soğuk havalarla birlikte egzersiz alışkanlığı bırakılır. Oysa düzenli egzersiz; tansiyonun düşmesine, kalp ritminin düzenlenmesine, kilo kontrolüne ve kalp krizi riskinin azalmasına katkı sağlar. Kış aylarında da uygun koşullarda egzersize devam edin.

AĞIR FİZİKSEL AKTİVİTELERİ SINIRLAYIN: Soğuk havada yapılan ani ve yoğun efor, kalbin oksijen ihtiyacını artırır. Bahçe işleri, kar küreme gibi zorlayıcı işler kalp krizi riskini yükseltebileceğinden dikkatli olun ve kendinizi fazla zorlamayın.

BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN: Kış aylarında artan yağlı ve tuzlu besin tüketimi kalp sağlığını olumsuz etkiler. Sebze, meyve ve liften zengin besinler tercih edin. Bunun yanı sıra yeterli su tüketimini ihmal etmeyin; su içmek için susamayı beklemeyin.

D VİTAMİNİ DÜZEYİNİZİ KONTROL ETTİRİN: Kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamadığı için D vitamini eksikliği sık görülür. Belirgin D vitamini eksikliği, kalp hastalığı riskini artırır. Bu nedenle kış mevsiminde D vitamini seviyenizi ölçtürün ve eksiklik varsa tedavinizi aksatmayın.

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN: Soğuk havada alkol tüketmeyin. Alkollü içecekler vücuda sıcaklık hissi vermelerine karşın vücut damarlarında genişlemeye neden olup, vücutta ısı kaybının artmasına sebep olabilir. Ayrıca alkollü halde soğuk ile temasta vücut ısı kaybı daha fazla olur. Ayrıca sigara içmek de damarları daraltarak soğuğun olumsuz etkisini artırır.

TATİL İÇİN ILIMAN BÖLGELERİ SEÇİN: Kalp sağlığı için en ideal ortam sıcaklığı 18–24 derece arasındadır. 12 derecenin altındaki havalarda kalp krizi riski artmaya başlar. Eğer özellikle kış sporlarıyla ilgilenmiyorsanız, tatil için ılıman iklimleri tercih edin.

