Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde karlı yollarda seyreden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ve beraberindekiler, yol kenarından gelen sıra dışı sesler üzerine araçlarını durdurdu. Karlar içinde bir atmacanın pençelerine hapsolmuş ve çığlık atan kargayı fark eden ekip, doğadaki bu amansız av sahnesine müdahale ederek kargayı özgürlüğüne kavuşturdu. Belediye Başkanı Önal tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda, pençelerin arasından sağ salim kurtarılan karganın kısa süre sonra uçarak uzaklaştığı görüldü. Vatandaşlar tarafından yakalanan ancak herhangi bir zarar verilmeyen atmaca ise doğaya yeniden salınırken, yaşanan bu ilginç kurtarma operasyonu çevredeki herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

