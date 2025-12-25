Sarı-kırmızılı kulüp, erkek basketbol takımı Galatasaray MCT Technic'te sportif direktörlük görevine eski Sırp oyuncu Vladimir Micov'un getirildiğini duyurdu.

Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve ulusal liglerde mücadele eden, 2022 yılında noktaladığı oyunculuk kariyerinin ardından 2024-2025 sezonu başından itibaren KK Metalac Valjevo takımında sportif direktörlük görevini yürüten Vladimir Micov, daha önce fırmasını giydiği Galatasaray MCT Technic'in sportif direktörlüğüne getirildi.

"BU DEFA YÖNETİCİ KİMLİĞİYLE KATKI SAĞLAYACAK"

Kulüpten "Evine hoş geldin Vladimir Micov" başlığıyla yapılan açıklamada, "2016 Avrupa Kupası (EuroCup) şampiyonluğumuzun mimarları arasında yer alan eski oyuncumuz Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. 12 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde Galatasaray basketboluna bu defa yönetici kimliğiyle katkı sağlayacak olan Vladimir Micov'a evine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray'ın açıklaması: Evine hoş geldin Vladimir Micov

Micov, oyunculuk kariyerinde Sırbistan Milli Takımı, Laboral Kutxa, Buducnost, Armani Milano, Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinde uzun yıllar üst düzey rekabetin içinde yer aldı.

