Eski Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Ebru Köksal, 25 Aralık 2025'te başlatılan operasyon kapsamıda gözaltına alındı. Ardından "Ebru Köksal kimdir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada adı geçen Ebru Köksal günün en çok konuşulan isimleri arasındadır. "Futbolda şike kumpası" soruşturması kapsamında eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal gözaltına alındı. Bu kapsamda Ebru Göksal'ın kariyeri ve biyografisi merak edilmeye başlandı.

Ebru Köksal kimdir? Eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal gözaltına alındı

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal 20 Mayıs 1968 yılında doğdu. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşınada olan Köksal, Türk yöneticidir. Eski Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteridir.

Robert Kolejin ardından Brown Üniversitesinden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler dalında çift diploma ile mezun oldu.

Ebru Köksal kimdir? Eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal gözaltına alındı

EBRU KÖKSAL EVLİ Mİ?

Borsacı Attila Köksal ile evli olan Ebru Köksal, 2 çocuk annesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce; başlangıç seviyesinde Almanca ve Fransızca bilmektedir.

Ebru Köksal kimdir? Eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal gözaltına alındı

EBRU KÖKSAL'IN KARİYERİ

1990-2000 arasında Morgan Stanley, NY, Citibank ve AIG Capital Partners'da yatırım bankacılığı, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi.

Ebru Köksal, 2010-12 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve bu göreve gelen ilk kadın oldu.

2011-2012 yıllarında 4 ay 5 gün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yaptı. 2011 yılında ise Stadium Business Awards tarafından 'Yılın Yöneticisi' ödülünü aldı. Köksal 2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yeni yönetim kurulunda yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası